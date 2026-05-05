Связь и интернет могут ограничить в Петербурге с 6 по 9 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Петербург и Ленобласть могут ожидать перебои со связью и интернетом в период празднования Дня Победы, сообщает комитет по информатизации и связи Петербурга в своих соцсетях во вторник.

"В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий с 6 по 9 мая на территории Санкт-Петербурга и районов, граничащих с Ленинградской областью, возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи, а их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития.

"В соответствии со своими полномочиями комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга не вводит ограничения в работу мобильных операторов", - разъясняет ведомство.

В сообщении рекомендуется использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi в офисах МФЦ.