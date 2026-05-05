Поиск

Связь и интернет могут ограничить в Петербурге с 6 по 9 мая

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Петербург и Ленобласть могут ожидать перебои со связью и интернетом в период празднования Дня Победы, сообщает комитет по информатизации и связи Петербурга в своих соцсетях во вторник.

"В связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий с 6 по 9 мая на территории Санкт-Петербурга и районов, граничащих с Ленинградской областью, возможно временное ухудшение качества мобильной связи и интернета. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности жителей города и области", - говорится в сообщении.

В РоссииВласти Петербурга предупредили о возможных ограничениях интернета 9 маяЧитать подробнее

Отмечается, что за обеспечение качества телефонной и интернет-связи отвечают операторы мобильной связи, а их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития.

"В соответствии со своими полномочиями комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга не вводит ограничения в работу мобильных операторов", - разъясняет ведомство.

В сообщении рекомендуется использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi в офисах МФЦ.

Петербург Ленобласть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 5 мая

СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Чувашию

Два человека погибли и более 30 пострадали в результате атаки БПЛА на Чувашию

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

 Экс-главе Марий Эл Маркелову лишение свободы заменили принудительными работами

Власти Петербурга предупредили о возможных ограничениях интернета 9 мая

Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

 Кассация оставила без изменения первое в РФ решение по делу о поиске экстремистского контента

Движение общественного транспорта возобновлено в Чебоксарах

СКР сообщил о погибших при атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2068 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9261 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов