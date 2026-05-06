Заседание комитета секретарей совбезов стран ОДКБ пройдет в Москве 26 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Заседание комитета секретарей советов безопасности стран ОДКБ пройдет в Москве 26 мая, будет обсуждаться военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в среду.

"В ходе заседания будет обсуждена военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ и деятельность организации в межсессионный период", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с учетом председательства России в ОДКБ в 2026 году партнерам расскажут о ходе реализации приоритетных направлений деятельности РФ в организации.

Заседание пройдет под председательством секретаря СБ РФ Сергея Шойгу, участие также примут секретари СБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

"Планируется подписание ряда решений, направленных на совершенствование системы коллективной безопасности и деятельности Секретариата ОДКБ", - сказано в сообщении.