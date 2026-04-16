Странам ОДКБ предложено включить в состав контингентов подразделения БПЛА, РЭБ и ПВО

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военный комитет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рекомендовал генеральным штабам стран-участниц включить в состав национальных контингентов, предназначенных для коалиционных войск, подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщил в четверг Объединённый штаб ОДКБ.

"В ходе заседания Военный комитет в целях наращивания боевого потенциала военной составляющей Организации рекомендовал генеральным штабам вооружённых сил государств - членов ОДКБ совместно с Объединенным штабом ОДКБ продолжить работу, в частности, по включению в состав национальных контингентов, предназначенных в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ, подразделений беспилотных систем, РЭБ и ПВО", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ состоялось в формате видеоконференции в четверг под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.

США завершили вывод сил из Сирии

 США завершили вывод сил из Сирии

Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

 Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки

Финляндия ужесточает правила получения гражданства

 Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

 Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1712 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов