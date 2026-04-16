Странам ОДКБ предложено включить в состав контингентов подразделения БПЛА, РЭБ и ПВО

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Военный комитет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рекомендовал генеральным штабам стран-участниц включить в состав национальных контингентов, предназначенных для коалиционных войск, подразделения беспилотных систем, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, сообщил в четверг Объединённый штаб ОДКБ.

"В ходе заседания Военный комитет в целях наращивания боевого потенциала военной составляющей Организации рекомендовал генеральным штабам вооружённых сил государств - членов ОДКБ совместно с Объединенным штабом ОДКБ продолжить работу, в частности, по включению в состав национальных контингентов, предназначенных в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ, подразделений беспилотных систем, РЭБ и ПВО", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24-е заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ состоялось в формате видеоконференции в четверг под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова.

В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения.