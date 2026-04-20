Армения не планирует возобновлять деятельность в ОДКБ

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Армения не будет предпринимать шагов по возобновлению активной работы в ОДКБ, заявил премьер республики Никол Пашинян.

"Членство Республики Армения в ОДКБ заморожено и никаких шагов по возобновлению деятельности предприниматься не будет. И это зафиксировано в нашей предвыборной программе", - сказал Пашинян, представляя предвыборную программу возглавляемой им партии "Гражданский договор".

Он отметил, что Армения продолжит оставаться активным членом ООН, Совета Европы, ОБСЕ, СНГ, Международной организации франкофонии и Европейского политического сообщества. "Республика Армения также стала членом Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа, и продолжит свою работу в этом формате", - заявил Пашинян.

"Мы также заинтересованы в членстве в Шанхайской организации сотрудничества", - добавил он.

