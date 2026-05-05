Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ вопросы обеспечения коллективной безопасности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем Организации договора о коллективной безопасности Таалтбеком Масадыковым, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России во вторник.

"Стороны обсудили повестку дня предстоящего в конце мая заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ и другие актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности и деятельности организации", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Масадыков проинформировал Шойгу о результатах своих встреч с руководством государств - членов ОДКБ, состоявшихся в первом полугодии, и ходе реализации плана мероприятий по выполнению приоритетных направлений деятельности организации в период председательства Российской Федерации", - сообщили в аппарате СБ РФ.