Средняя цена пакетного тура за рубеж выросла на 9% в 2025 г., до 92,7 тыс. руб.

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Организованные туроператорами поездки за рубеж в России подорожали на 9% по итогам 2025 года, что ниже прогнозов, сообщил директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Стоимость зарубежного турпродукта выросла в 2025 году по сравнению с 2024 всего на 9%. Хотя эксперты ожидали, что рост составит не менее 10-15%. Средняя цена зарубежного пакетного тура составила 97,2 тыс. рублей", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Как подчеркнул Осауленко, несмотря на подорожание организованных поездок, число туристов, выезжающих за рубеж через туроператоров, растет.

Ранее он сообщил, что туроператоры продали в 2025 году 6,5 млн туров за рубеж на общую сумму почти 600 млрд рублей. Это на 46% больше, чем годом ранее.

В 2025 году, по данным туроператоров, стоимость туров за рубеж оставалась привлекательной из-за значительного укрепления рубля к мировым валютам в начале года. Оно нивелировало подорожание туров в валюте и привело к росту числа зарубежных поездок.