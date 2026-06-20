Пять человек пострадали при нападении в ТЦ Краснодара

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате нападения молодого человека с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На место сразу выехали бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести", - написал он в канале в Max в субботу.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре, в результате которого погибла женщина.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по факту нападения в торговом центре заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).