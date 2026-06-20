Российские военные нанесли удары по объектам ТЭК Украины, местам хранения дронов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - заявили в ведомстве в субботу.

Там также сообщили, что за сутки поражены пункты временной дислокации ВСУ в 154 районах.