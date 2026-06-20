Неизвестный ранил ножом посетителей ТЦ в Краснодаре

По данным полиции, погибла женщина

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на посетителей торгового центра в Краснодаре, в результате которого погибла женщина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. Злоумышленник задержан, с ним работают полицейские", - сказала она журналистам.

По данным полиции, одна женщина скончалась.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщает, что в связи с произошедшим инцидентом в торговом центре Краснодара организована проверка, по ее результатам будут приняты меры реагирования.

В свою очередь, в пресс-службе Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения в торговом центре.

Уголовное дело заведено по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), говорится в сообщении.

По предварительным данным, в Краснодаре молодой человек с предметом, похожим на нож, напал на посетителей одного из торговых центров.

В результате происшествия погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший задержан на месте.

Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю.