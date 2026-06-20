Что произошло за день: суббота, 20 июня

Нападение на людей в Краснодаре, новая остановка движения через Ормузский пролив и ФСБ о подготовках покушений на руководство РКН

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Молодой человек напал с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре. Погибла женщина, пять человек пострадали. В МВД сообщили, что перед нападением молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

- Иранское военное командование заявило о перекрытии движения через Ормузский пролив в связи с продолжением боевых действий в Ливане. Советник верховного лидера страны подчеркнул, что Тегеран продолжит блокировать поставки энергоносителей через пролив, если США не будут выполнять свои обязательства в рамках меморандума о взаимопонимании. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке настаивает, что торговые суда продолжают движение через открытый Ормузский пролив в обычном режиме.

- Более 20 человек привлечены к ответственности за подготовку покушений и угрозы в адрес руководства РКН. Как сообщили в ФСБ, поступающая информация свидетельствует о продолжении активной вербовки украинскими спецслужбами российской молодежи для террористических преступлений. Также ФСБ и МВД задержали жителя Подмосковья, который по заданию украинских спецслужб провел "акции устрашения" против трех российских военных.

- В Тюменской области отражена атака беспилотников на НПЗ, сообщил губернатор региона Александр Моор.

- Запорожская АЭС в 20-й раз за время украинского конфликта оказалась отключена от внешнего энергоснабжения, заявили в МАГАТЭ.

- Основатель Ubisoft Клод Гиймо погиб при крушении частного самолета. По данным французских журналистов, частный самолет Cessna упал в поле, бизнесмен сам управлял самолетом.

- Утренняя сессия на срочном рынке "Московской биржи" с 14 июля будет начинаться с 7:00 мск. Также Мосбиржа с 18 июля допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня.