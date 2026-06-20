МВД сообщило, что напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре бросил пиротехнику в детский центр

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ранивший посетителей ТРЦ "West Mall" в Краснодаре молодой человек бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра, сработала пожарная сигнализация, никто не пострадал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Правонарушитель бросил пиротехническое изделие в помещение, где расположен детский развлекательный центр. Предварительно, пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация", - сказала она журналистам в субботу.

Как уточнила представитель министерства, задержанным оказался местный житель 2007 года рождения. Его задержал "смелый и неравнодушный очевидец".

По словам Волк, "молодой человек повел себя неадекватно и нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику". Одна из пострадавших от полученных травм скончалась по пути в больницу.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа.

Следственный комитет России по Краснодарскому края возбудил уголовное дело по факту нападения в торговом центре Краснодара по ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.