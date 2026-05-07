Более 80 горняков шахты "Алардинская" группы "Распадская" вышли на поверхность

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более половины работников поднялись на поверхность из шахты "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская"), сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности региона.

"83 работника шахты вышли на поверхность. Пострадавших нет", - сообщил представитель ведомства.

Как сообщалось, из-за превышения допустимого уровня угарного газа был организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам. Эвакуация продолжается.