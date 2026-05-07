Возгорание кабельной продукции стало причиной инцидента на шахте в Кузбассе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Эвакуация горняков на шахте "Алардинская" (Кемеровская область, группа "Распадская") произошла из-за возгорания кабельной продукции, сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

"Сегодня, 7 мая, на шахте "Алардинская" в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований законодательства о промышленной безопасности.

В пресс-службе СУ СКР по Кузбассу "Интерфаксу" сообщили, что ведомством также организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Ранее сообщалось, что на шахте было зафиксировано превышение допустимого уровня угарного газа. По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, все работники шахты уже вышли на поверхность.