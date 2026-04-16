ФСБ заподозрила жителя Запорожской области в госизмене

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области задержан по подозрению в передаче украинской разведке информации о расположении российских войск и техники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ РФ выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области гражданина РФ, 1973 г.р., подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, мужчина "путем визуального наблюдения собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил России и инициативно разместил их в телеграм-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории России".

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России", - говорится в сообщении.

Суд арестовал задержанного.