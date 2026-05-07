В Кузбассе ликвидировали открытое горение на шахте "Алардинская" "Распадской"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Кузбассе на шахте "Алардинская" (группа "Распадская") сотрудники Новокузнецкого ВГСО ликвидировали открытое горение, сообщило областное управление МЧС.

Из шахты ранее эвакуировали всех людей из-за превышения концентрации угарного газа в воздухе.

Пожар тушат 77 человек и 10 единиц техники.

В министерстве угольной промышленности Кемеровской области "Интерфаксу" сообщили, что произошло возгорание кабельной продукции, горноспасатели начали проливать водой место возгорания.

О возгорании кабельной продукции ранее сообщала и областная прокуратура.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на "Алардинской". Следственное управление СКР по Кузбассу организовало доследственную проверку по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

По данным ГУ МЧС по Кузбассу, шахта приостановила угледобычу.

Алардинская Кузбасс МЧС Новокузнецк Распадская Кемеровская область
