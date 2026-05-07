Поиск

Москва расценила саммит Армения-ЕС как попытку вовлечь Ереван в антироссийскую линию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве расценивают итоги саммита Армения-ЕС как попытку вовлечь Ереван в антироссийскую линию Евросоюза, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"После прочтения текста итоговой декларации так называемого саммита Армения-ЕС становится очевидно, что республику, с одобрения ее, кстати говоря, руководства, все больше подтягивают к чуждым стандартам и механизмам, - сказала она. - Нет, не европейским в плане европейского континента, европейской культуры, цивилизации. А именно вот этим агрессивным евроатлантическим".

По словам Захаровой, "такой курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Еревана в антироссийскую линию Брюсселя со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями для Армении".

Армения МИД Евросоюз Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сейчас не обслуживают рейсы "Внуково" и еще семь аэропортов России

Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать объекты в районе Петербурга

Учредитель IT-компании "Пармалогика" заочно арестован за хищение 800 млн руб.

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Песков заявил о дополнительных мерах со стороны спецслужб в преддверии Дня Победы

Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

 Поправки о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации одобрены к первому чтению

Захарова призвала украинцев покинуть Киев на случай возможного российского ответного удара

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая

Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе

 Глава Ржевского округа рассказал о повреждениях домов в городе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2099 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9287 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов