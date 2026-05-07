Москва расценила саммит Армения-ЕС как попытку вовлечь Ереван в антироссийскую линию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве расценивают итоги саммита Армения-ЕС как попытку вовлечь Ереван в антироссийскую линию Евросоюза, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"После прочтения текста итоговой декларации так называемого саммита Армения-ЕС становится очевидно, что республику, с одобрения ее, кстати говоря, руководства, все больше подтягивают к чуждым стандартам и механизмам, - сказала она. - Нет, не европейским в плане европейского континента, европейской культуры, цивилизации. А именно вот этим агрессивным евроатлантическим".

По словам Захаровой, "такой курс армянских властей рано или поздно приведет к необратимому вовлечению Еревана в антироссийскую линию Брюсселя со всеми вытекающими политическими и экономическими последствиями для Армении".