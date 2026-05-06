Спикер парламента Армении заявил, что действия Еревана не направлены против РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Политика Еревана не направлена против России, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Тот подход, что Армения должна преследовать свои национальные интересы с оглядкой на Россию, неправилен. Армения не осуществляет каких-либо шагов против России. Армения обеспечивает свою безопасность, проводит свою политику", - сказал Симонян журналистам, комментируя влияние проведения европейских мероприятий в Армении на отношения с Россией.

"Давайте выбирать - или мы живем на коленях, под сапогом будь то России или Франции, или пытаемся стать хозяином нашей маленькой страны. Мы не меняем одного большого брата на другого", - добавил он.

Симонян отметил, что "в прошлом в отношениях с Россией Армения была на коленях".

"Вся наша политическая конъюнктура согласовывалась с Россией", - сказал Симонян.