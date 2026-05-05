Президент Франции отметил, что Армения уверенно движется в Европу

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Армения уверенно движется в Европу, является полноправным членом европейской семьи, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Армения решительно выбрала путь мира и процветания, укрепила свою демократию. Армения решительно движется навстречу Европе и всегда была полноправным членом европейской семьи", - сказал Макрон на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване во вторник.

По его словам, Армения пережила войну, установила мир, а сейчас - процветание.

Он отметил, что проведение саммита Европейского политического сообщества в Ереване, первого саммита Армения-ЕС было немыслимо восемь лет назад, и сейчас необходимо углубить сотрудничество, увеличить инвестиции ЕС.