В Брянске в результате атаки БПЛА повреждены пять домов и десятки машин

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Брянске в результате атаки БПЛА повреждения получили пять жилых домов и десятки автомобилей, сообщила городская администрация. В городе устраняют последствия атаки.

"От удара пострадали мирные жители Брянска. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Нанесен ущерб и имуществу горожан. По предварительным данным, пострадали пять жилых домов, десятки автомобилей", - говорится в сообщении.

В городе работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты находят собственников пострадавших квартир, раздают памятки с инструкцией куда обращаться, составляют акты причиненного ущерба. Отдельная группа оценивает ущерб, причиненный машинам.

Утром работники управляющей компании приступили к вывозу мусора. В работу по устранению последствий атаки подключились и строительные организации.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что в результате атаки БПЛА в Бежицком районе города Брянска ранены 13 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие были госпитализированы. Сообщалось о повреждении двух многоквартирных домов и 40 автомобилей.

Всего прошедшей ночью над Брянской областью ПВО нейтрализовали 121 БПЛА самолетного типа.