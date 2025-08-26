Поиск

Армения и Великобритания повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Армения и Великобритания намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства и расширить взаимодействие в сфере обороны, говорится в совместном заявлении по итогам второго раунда стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством. Заявление распространила пресс-служба МИД Армении.

"Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в контексте повышения уровня отношений Армения и Великобритания "подчеркнули важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества".

"Стороны выразили намерение углублять деловые связи и содействовать экономическому росту посредством сотрудничества, в том числе путем поддержки инклюзивного экономического развития Армении, реформ и диверсификации, в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Стороны обсудили также соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Великобритания приветствовала соглашения, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, считая, что они являются решающими шагами на пути к полной нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Второй раунд стратегического диалога Армения-Великобритания прошел под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и государственного секретаря Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути. Первый раунд диалога был проведен в 2023 году в Лондоне.

Армения Великобритания МИД Стивен Даути Ваан Костанян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Мерц пообещал усилить давление на Россию, если встреча Путина и Зеленского скоро не состоится

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });