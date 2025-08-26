Армения и Великобритания повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Армения и Великобритания намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства и расширить взаимодействие в сфере обороны, говорится в совместном заявлении по итогам второго раунда стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством. Заявление распространила пресс-служба МИД Армении.

"Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в контексте повышения уровня отношений Армения и Великобритания "подчеркнули важность дальнейшего углубления экономического сотрудничества".

"Стороны выразили намерение углублять деловые связи и содействовать экономическому росту посредством сотрудничества, в том числе путем поддержки инклюзивного экономического развития Армении, реформ и диверсификации, в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Стороны обсудили также соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Великобританией", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что Великобритания приветствовала соглашения, достигнутые между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне, считая, что они являются решающими шагами на пути к полной нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Второй раунд стратегического диалога Армения-Великобритания прошел под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Армении Ваана Костаняна и государственного секретаря Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути. Первый раунд диалога был проведен в 2023 году в Лондоне.