Дело об убийстве бывшего мэра Самары Тархова и его жены дошло до суда

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены, в котором обвиняется их внучка Екатерина Тархова и ее сообщница Таисия Киселева, передано в Самарский областной суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней Екатерины Тарховой и 79-летней Таисии Киселевой", - отметило ведомство.

Тархова обвиняется по пп. "а", "в", "д", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой с особой жестокостью из корыстных побуждений), п. "а" ч. 2 ст. 244 УК (надругательство над телами умерших), ч. 1, п. "в" ч. 2, пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК (тайное хищение чужого имущества), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество), ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение имущества), ч. 2 ст. 325 УК (похищение или повреждение документов), пп. "а", "б" ч. 4. ст. 327 УК (подделка документов). В свою очередь, Киселевой инкриминируется пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК (тайное хищение чужого имущества).

По версии следствия, с ноября 2024 по январь 2025 года Екатерина Тархова с Дмитрием Метревели убили бывшего мэра Самары и его жену, отравив их, затем заморозили тела при помощи азота и расчленили. Впоследствии они раскидали останки по мусорным контейнерам в Самаре. Сообщники действовали под руководством Светланы Метревели, которая давала им указания, находясь на территории иностранного государства, считает следствие.

Участники организованной группы похитили имущество погибших, в том числе предметы одежды и ювелирные украшения, полагает следствие. Также с использованием поддельных официальных документов с банковских счетов были похищены средства, начисляемые в качестве дивидендов. При содействии Киселевой, являющейся родственницей Метревели, был продан автомобиль погибшей.

"В результате незаконных действий обвиняемых похищено и уничтожено имущество общей стоимостью более 3 млн рублей", - уточняет прокуратура.

По данным СУ СКР по Самарской области, Светлана и Дмитрий Метревели, находящиеся вне России, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

31 января 2025 года в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении бывшего мэра Самары Тархова обратился его друг. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. По подозрению в совершении преступления взяли под стражу внучку убитых Екатерину Тархову. В конце февраля 2025 года обвиняемая призналась в убийстве родственников и рассказала о соучастниках.