Внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки

Екатерина Тархова Фото: РИА Новости

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Екатерина Тархова призналась в убийстве дедушки и бабушки и рассказала о соучастнике преступления, сообщается в телеграм-канале СК РФ в пятницу.

"Следственными органами СК России по Самарской области в рамках расследования уголовного дела по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), от фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления, которые она подтвердила в ходе проверки на месте преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщник обвиняемой уехал из Самарской области, он находится в розыске.

Кроме того, Екатерина Тархова призналась, что действовала из корыстных побуждений.

"Женщина отравила бабушку с дедушкой, затем заморозила их тела при помощи азота. После чего знакомый внучки экс-мэра расчленил их тела, части которых они раскидали по мусорным контейнерам в Самаре", - уточняется в сообщении.

Обвиняемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Также в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), по факту мошеннических действий с автомобилем, принадлежащим ее бабушке", - говорится в сообщении.

Согласно результатам экспертиз, ранее обнаруженные в квартире убитых частицы глубоких сосудов, жировой и мышечной ткани принадлежат бывшему мэру и его супруге. Их кровь обнаружена также на обуви обвиняемой, изъятой по месту ее жительства.