Суд отказался сократить срок в колонии дочери экс-мэра Самары Тархова

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Самаре Куйбышевский суд отказался удовлетворить ходатайство о сокращении срока лишения свободы Людмиле Тарховой, дочери бывшего мэра Самары, которая признана виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Об этом говорится в карточке дела на сайте суда.

Ленинский районный суд Самары в 2022 году приговорил Людмилу Тархову к семи годам колонии общего режима за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. В случае отказа предоставить ей требуемую сумму женщина угрожала распространить компрометирующие его данные.

На данный момент уже больше года в СИЗО находится внучка бывшего мэра Самары Екатерина Тархова, она обвиняется в убийстве бабушки и дедушки.

31 января 2025 года в полицию с заявлением об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова обратился его друг. Выяснилось, что Тархов и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в преступлении задержали внучку убитых Екатерину Тархову. В феврале 2025 года она призналась в убийстве и рассказала о сообщниках.

Уголовное дело в отношении внучки экс-мэра расследуется по п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 3, 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину), п. "г" ч. 3 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета), ч. 1 ст. 327 (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования) УК.

