Суд оставил в СИЗО обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары и его жены

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Самарский областной суд продлил на три месяца арест Екатерине Тарховой, год находящейся в СИЗО по обвинению в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил ходатайство следователя (...) удовлетворить, продлить срок содержания Тарховой (...) под стражей на три месяца, по 2 мая 2026 года включительно", - сказала судья.

Как сообщалось, 31 января 2025 г. в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении бывшего мэра Самары Тархова обратился его друг. Было установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По подозрению в преступлении задержали внучку убитых Екатерину Тархову. В начале февраля девушке была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, Тархова находится в СИЗО уже год.

Ранее вопрос об избрании меры пресечения рассматривал Самарский районный суд Самары, однако по истечении 12 месяцев вопрос о продление ареста передали на рассмотрение в областной суд.

В конце февраля 2025 г. обвиняемая призналась в убийстве родственников и рассказала о соучастниках. На данный момент Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск, 78-летняя Таисия Киселева заключена под домашний арест.

Установлено, что убийство было совершено с целью завладеть имуществом. Тархова обвиняется по п.п. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), п. "в" ч. 2 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину), п. "г" ч. 3 ст. 158 (кража с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета), ч. 1 ст. 327 (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования) и ч. 3 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) УК РФ.

