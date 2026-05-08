Двое детей пострадали от наездов электросамокатов в Нижневартовске

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела возбуждены в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) после наезда электросамокатов на двух детей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Ведомство уточнило, что изначально об инцидентах сообщили СМИ: 6 мая в Нижневартовске произошли сразу два случая наезда электросамокатов на несовершеннолетних пешеходов. Пострадали два мальчика 5 и 8 лет. В обоих случаях самокатчики скрылись и не оказали детям помощь.

Дела возбуждены по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).