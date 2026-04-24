Ребенок попал под электросамокат на тротуаре в Челябинске

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ребенок получил травмы, после того как на него наехал электросамокат в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Сообщается, что в 11-летнего мальчика, который шел по тротуару, врезался 42-летний мужчина на арендованном самокате. Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу, отмечает ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).