Ребенок попал под электросамокат на тротуаре в Челябинске

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ребенок получил травмы, после того как на него наехал электросамокат в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу.

Сообщается, что в 11-летнего мальчика, который шел по тротуару, врезался 42-летний мужчина на арендованном самокате. Пострадавший получил травму головы и был доставлен в больницу, отмечает ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

ГАИ СКР Челябинск
Новости по теме

"Единая Россия" предложила реструктурировать бюджетные кредиты регионов в 2026 году

Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

 Басманный суд Москвы заочно арестовал Семена Слепакова

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы в Иран с начала июня

Попавшая в Бурятии под лавину группа туристов не была зарегистрирована

"Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

 "Аэрофлот" планирует возобновить рейсы в Дубай с 1 июня

Четыре человека попали под лавину в Бурятии

Интернет-провайдер группы "ПИК" установил равный доступ другим операторам к инфраструктуре

 Интернет-провайдер группы "ПИК" установил равный доступ другим операторам к инфраструктуре

Завершен прием заявок от туроператоров на возвраты за отмененные из-за конфликта на Ближнем Востоке туры

Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов

 Визовый центр Японии ужесточил проверки документов российских туристов

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Магаданской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1890 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов