Путин поздравил лидеров и народы республик бывшего СССР с Днем Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравления лидерам бывших республик СССР, Абхазии и Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии в связи с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

"По случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в пятницу.

Как отмечается в сообщении, Путин "подчеркнул, что в этот день мы воздаём дань благодарности и уважения нашим отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, ценой неисчислимых жертв и лишений приближая долгожданную Победу над нацистскими захватчиками".

Он также передал сердечные поздравления и слова искренней признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа и долголетия.

"В обращениях к народам Грузии и Молдавии Путин призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать последующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие народы наших стран", сообщается на сайте Кремля.