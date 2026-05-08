МВД сообщило об изъятии из оборота медицинского фальсификата на 650 млн рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Полицейские изъяли из незаконного оборота в регионах страны недоброкачественную медицинскую продукцию и наркосодержащие вещества на 650 млн рублей в рамках международной операции, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

"Российские правоохранительные органы приняли участие в очередном этапе масштабной международной полицейской операции Интерпола "Пангея". Это позволило выявить и пресечь 721 правонарушение, задержать 57 лиц, причастных к противоправной деятельности, а также изъять из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию и наркосодержащие вещества на сумму 657 млн рублей", - сказала она.

Было возбуждено 176 уголовных дел.

Для примера в полиции сообщили о проведении в Ростовской и Волгоградской областях при поддержке ГУНК МВД России 37 обысков. В ходе них было изъято 1,6 тыс. рецептурных бланков с признаками подделки, деньги, компьютерная техника, средства связи, а также лекарственные препараты на общую сумму свыше 140 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении территориального менеджера и заведующей сетью аптек, директора и бухгалтера аптеки.

Все мероприятия проводились подразделениями МВД совместно с ФСБ, ФТС и во взаимодействии с Росздравнадзором по всей стране.