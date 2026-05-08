Лавров отметил необходимость устранить любые угрозы с территории Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия должна устранить любые угрозы безопасности, которые исходят с территории Украины, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Не зря среди одной из целей специальной военной операции названа денацификация Украины, которая оказалась под нацистским, расистским режимом после госпереворота 2014 года, который устроил Запад. Среди других целей, хочу это еще раз подчеркнуть, президент неоднократно напоминал об этих целях, мы должны устранить любые угрозы нашей безопасности с украинской территории", - сказал он, выступая на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам (в память о сотрудниках НКИД и Министерства внешней торговли СССР, погибших в ВОВ, работников советской дипломатической службы - жертв репрессий 1930-х, 40-х и начала 50-х годов, а также в память о сотрудниках МИД СССР и России, погибшим при исполнении служебного долга) в МИД России.

Лавров добавил, что Россия также "должна обеспечить, чтобы права русскоязычных были восстановлены", "равно как и должны быть восстановлены права канонической Украинской православной церкви".

