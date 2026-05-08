Военные РФ зафиксировали 1 630 нарушений перемирия со стороны Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Украинские вооружённые формирования, несмотря на объявленное российской стороной перемирие, продолжали наносить удары по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня, сообщает министерство обороны РФ.

"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в пятницу.

По данным Минобороны, в этих условиях Вооружённые силы РФ "зеркально реагировали на нарушения перемирия".

"Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - информирует министерство обороны РФ.

Минобороны Украина
 Полеты на юг России возобновятся с сокращенной частотой

 "Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

