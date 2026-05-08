В некоторых округах Ставрополья отменили мероприятия 8 мая из-за угрозы БПЛА

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Власти нескольких муниципалитетов Ставропольского края решили отменить или перенести проведение массовых мероприятий в пятницу из-за действующего в регионе режима беспилотной опасности, о чем сообщили в мессенджерах.

"В связи с беспилотной опасностью 8 мая было принято решение об отмене "Вальса Победы", - написал глава Шпаковского округа Игорь Серов.

Глава Изобильненского округа Роман Коврыга проинформировал, что на том же основании отменен митинг на Аллее Героев.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что время проведения шествия "Бессмертного полка" переносится на 17:00.

Беспилотная опасность была объявлена в Ставропольском крае в ночь с 7 на 8 мая.