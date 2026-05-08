В Кремле разочарованы решением МОК сохранить ограничения для спортсменов из РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле разочарованы решением Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить ограничения для российских спортсменов, но РФ продолжит диалог с организацией и усилия по возвращению в олимпийскую семью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы разочарованы этим решением. Мы в целом сожалеем в связи с этим решением", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он отметил, что юридическая комиссия МОК "продолжит работу по этому вопросу, по возвращению России в олимпийскую семью".

"Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом. Будем работать дальше, в том числе и на уровне отдельных федераций", - отметил он.

Накануне МОК сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР), однако пока не собирается восстанавливать его членство.

Членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году в связи с украинским кризисом.



