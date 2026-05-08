Поиск

В Кремле разочарованы решением МОК сохранить ограничения для спортсменов из РФ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле разочарованы решением Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить ограничения для российских спортсменов, но РФ продолжит диалог с организацией и усилия по возвращению в олимпийскую семью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы разочарованы этим решением. Мы в целом сожалеем в связи с этим решением", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем он отметил, что юридическая комиссия МОК "продолжит работу по этому вопросу, по возвращению России в олимпийскую семью".

"Мы тоже продолжим наш диалог с Международным олимпийским комитетом. Будем работать дальше, в том числе и на уровне отдельных федераций", - отметил он.

Накануне МОК сообщил, что провел конструктивные контакты с Олимпийским комитетом России (ОКР), однако пока не собирается восстанавливать его членство.

Членство ОКР в МОК было приостановлено в 2023 году в связи с украинским кризисом.


Дмитрий Песков МОК ОКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

 Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока

СЖР посчитал позорным решение о его исключении из Международной федерации журналистов

Полеты на юг России возобновятся с сокращенной частотой

 Полеты на юг России возобновятся с сокращенной частотой

"Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

 "Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

Промышленный объект горел в Ярославле после атаки БПЛА

Российские военные заявили о зеркальном ответе на нарушения перемирия Украиной

Минобороны РФ заявило о нарушении Украиной перемирия в честь Дня Победы
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9322 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов