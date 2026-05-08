Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Махачкалы "Уйташ" с 13:00 по Москве возобновил работу в штатном режиме, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Из-за остановки работы аэропорта было задержано 10 рейсов на вылет и отменено шесть рейсов. Пассажирам отмененных рейсов предложат вылететь ближайшими рейсами или вернуть полную стоимость билетов.

Ранее пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщала, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

8 мая из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была остановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2025 году сократился на 3% до 2,8 млн человек. В аэропорту базируются авиакомпании Red Wings и Nordwin