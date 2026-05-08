В авиасообщении с югом России до конца дня планируется 217 рейсов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Полеты на юг России, приостановленные утром 8 мая, должны возобновиться после 15:00 по Москве, до конца суток запланировано 217 рейсов по этим направлениям, сообщил Минтранс.

"Возобновить полеты с учетом корректировок расписания планируется после 15:00. До конца текущих суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из регионов страны", - сказано в сообщении.

Подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Ранее выпущенный NOTAM о невозможности полетов на Юг России отменен.

На рейсах могут сказаться ограничения на использование воздушного пространства, которые сейчас действуют на Юге России в аэропортах Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара и Сочи, предупредила Росавиация.

Минтранс уточняет, что сейчас в продаже представлено достаточное количество мест на поезда ОАО "РЖД" в южном направлении.

АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России прорабатывает вопрос привлечения автобусов для доставки пассажиров между регионами юга, а также от основных железнодорожных вокзалов и других логистических центров до конечных точек назначения, уточняется в сообщении.

Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.