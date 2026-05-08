Аэропорт Нальчика возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нальчика возобновил прием и отправку рейсов, сообщила пресс-служба предприятия.

Нальчик оказался в числе 13 аэропортов юга России, которые остановили работу после попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. К настоящему времени часть аэропортов уже возобновила работу.

Международный аэропорт "Нальчик" располагает одним пассажирским терминалом и одной взлетно-посадочной полосой, может принимать около 20 типов самолетов и вертолеты всех типов.