Поиск

Аэропорт Нальчика возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Нальчика возобновил прием и отправку рейсов, сообщила пресс-служба предприятия.

Нальчик оказался в числе 13 аэропортов юга России, которые остановили работу после попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. К настоящему времени часть аэропортов уже возобновила работу.

Международный аэропорт "Нальчик" располагает одним пассажирским терминалом и одной взлетно-посадочной полосой, может принимать около 20 типов самолетов и вертолеты всех типов.

Нальчик Ростов-на-Дону Кабардино-Балкария
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00

Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

 Песков назвал удары Киева по гражданской инфраструктуре "проявлением террористической натуры"

В течение недели военные РФ сбили 6 ракет "Фламинго", "Нептун" и более 4,3 тыс. беспилотников ВСУ

Извещение о приостановке полетов на юг РФ может быть пересмотрено в сторону сокращения срока

СЖР посчитал позорным решение о его исключении из Международной федерации журналистов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов