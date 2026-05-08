Аэропорт Элисты возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Элисты вернулся к штатной работе с 15:00, сообщила его пресс-служба.

Предприятие оказалось в числе 13 аэропортов юга России, которые остановили работу 8 мая после попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. После проверки оборудования в здании Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России, перевозчики в координации с авиавластями начали подавать обновленные планы полетов на текущие сутки.

В весенне-летнем расписании из Элисты есть только рейсы "Аэрофлота" в Москву.

Аэропорт Элисты находится под управлением компании "АБС Холдинг" - совместного предприятия "Новапорта" и " Аэропортов регионов".