Мужчина и его дочь погибли в Херсонской области вследствие украинского обстрела

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мужчина и его 15-летняя дочь погибли в результате обстрела села Каиры (Херсонская область) со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу.

"Сегодня утром в результате удара по Каирам Горностаевского округа погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, девочка скончалась в реанимации из-за большой потери крови.