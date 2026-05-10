Два жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ 9 и 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Два жителя Херсонской области получили ранения в результате украинских обстрелов 9 и 10 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, в результате обстрела в поселке Горностаевка ранен мужчина 1964 года рождения, еще один мужчина 1985 года рождения пострадал в селе Каиры. Оба госпитализированы с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

Губернатор добавил, что также в результате обстрелов и ударов дронов повреждены жилые дома в четырех населенных пунктах региона, административные здания - в двух, а также школа, складское помещение и линия электропередачи.

В минувшую пятницу Сальдо сообщал, что в результате удара БПЛА в Великой Лепетихе погибла женщина 1953 года рождения. Также, по его словам, в этот день при обстреле со стороны ВСУ села Каиры погибли мужчина и его 15-летняя дочь.