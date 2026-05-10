Поиск

Два жителя Херсонской области пострадали из-за обстрелов ВСУ 9 и 10 мая

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Два жителя Херсонской области получили ранения в результате украинских обстрелов 9 и 10 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в Max в воскресенье.

По его словам, в результате обстрела в поселке Горностаевка ранен мужчина 1964 года рождения, еще один мужчина 1985 года рождения пострадал в селе Каиры. Оба госпитализированы с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями.

Губернатор добавил, что также в результате обстрелов и ударов дронов повреждены жилые дома в четырех населенных пунктах региона, административные здания - в двух, а также школа, складское помещение и линия электропередачи.

В минувшую пятницу Сальдо сообщал, что в результате удара БПЛА в Великой Лепетихе погибла женщина 1953 года рождения. Также, по его словам, в этот день при обстреле со стороны ВСУ села Каиры погибли мужчина и его 15-летняя дочь.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

 Аномальные снегопады накрыли юг Ямало-Ненецкого автономного округа

Военные РФ сообщили, что ВСУ в течение суток атаковали объекты в шести российских регионах

Пожар в свердловском поселке локализован на площади 800 кв. метров

Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

 Авиасообщение на юге России восстановили в полном объеме

В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

 В России утвердили утвердило Концепцию исторического просвещения в образовательных организациях

В свердловском поселке загорелись семь домов

Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

 Путин заявил, что конфликт с участием Запада и Украины идет к завершению

Фицо передал Путину информацию о готовности Зеленского к встрече

Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирия с Украиной нет

 Ушаков напомнил, что договоренности о продлении трехдневного перемирия с Украиной нет

Что произошло за день: суббота, 9 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9339 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2138 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов