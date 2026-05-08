Аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

"С 15:00 аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, полеты выполняются с учетом корректировок расписания", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщала, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, была остановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста. С 15:00 ограничение было отменено.