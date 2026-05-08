Посол РФ увязал право Армении на диверсификацию внешнеполитических связей с отсутствием ущерба отношениям с Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия уважает суверенное право Армении на диверсификацию внешнеполитических связей, если это не будет подрывать российско-армянское сотрудничество, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

"Российская сторона неизменно подчеркивает свое уважение суверенного права Армении на диверсификацию внешнеполитических связей при том понимании, что это не будет подрывать российско-армянское сотрудничество и наше взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений", - сказал Копыркин в интервью армянской газете "Иравунк".

По его словам, Россия не является участником формата Европейского политического сообщества (ЕПС), саммит которого состоялся в Ереване 4 мая, "тем не менее российской тематике, судя по открытой информации, уделялось повышенное внимание, однако сугубо в конфронтационном ключе".

"Агрессивные реплики Зеленского в сторону Москвы вызвали не только жесткое предостережение со стороны министерства обороны России, но и непонимание армянской общественности", - сказал Копыркин.

Он отметил, что тот факт, что Россию и Белоруссию изначально не пригласили на площадку ЕПС наглядно указывает на то, что его инициаторы не стремятся формировать объединительную повестку.

"В отличие от них Москва и Минск выдвинули инициативу формирования открытой архитектуры обеспечения стабильности на евразийском континенте, основанной на принципах неделимости безопасности и обеспечении преимущественной ответственности евразийских государств за решение евразийских проблем. Мы готовы к участию всех государств, готовых к диалогу и конструктивному сотрудничеству", - заявил российский дипломат.