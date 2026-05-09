Песков заявил, что поездка представителей администрации США в Москву пока не готовится

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, в Москву пока не готовится, сообщили в субботу в Кремле.

"Нет, реальной пока нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли реальная перспектива приезда в РФ представителей США, в том числе Уиткоффа.

Комментируя заявление президента США Дональда Трампа том, что он готов направить в Москву своих представителей, Песков заметил, что речь идет о готовности, "это было скорее сослагательное наклонение" и подтвердил, что пока таких планов нет.

Ранее в субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей не достигнуто.

Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

