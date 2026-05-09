Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Тема украинского урегулирования слишком сложна, и выход на мирное соглашение займет много времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение - это очень долгий, со сложными деталями, путь", - сказал он в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается, но США, тем не менее, готовы играть роль посредника, чтобы добиться завершения боевых действий.

"Сейчас эти усилия застопорились, но мы всегда готовы (заниматься этим вопросом - ИФ), если обстоятельства изменятся", - сказал он журналистам в ходе визита в Италию.

Рубио отметил, что Вашингтон "готов играть роль посредника, если эти усилия могут быть продуктивными".

Однако госсекретарь добавил, что США "не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу".

