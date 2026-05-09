Пять человек ранены при ударе БПЛА по коммерческому объекту под Белгородом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения", - написал он в своем канале в Мах.

По данным Гладкова у 12-летней девочки диагностирована резаная рана лица, у водителя и фельдшера - осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины - осколочные ранения ног.

В настоящее время ребенок доставляется в детскую областную клиническую больницу, остальные пострадавшие - в областную клиническую больницу.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, сообщил Гладков.