Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Полеты в/из аэропортов юга РФ, работа которых накануне была ограничена, выполняются в субботу в штатном режиме с учетом скорректированного графика, сообщили в Минтрансе России.

"С начала суток 9 мая в/из аэропортов юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тыс. пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 - на прилет)", - говорится в сообщении ведомства.

Ведется работа по увеличению провозных емкостей и вводу более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных.

"Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно федеральным авиационным правилам", - заверили в ведомстве. Специалисты "Госкорпорации по организации воздушного движения" продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в полном объеме.

Утром 8 мая здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Полеты были возобновлены с ограниченной частотой после 15:00 мск. В полном объеме авиасообщение планируется восстановить в течение ближайших двух-трех дней, заявил вице-премьер Виталий Савельев.