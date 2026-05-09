Поиск

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных
Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Полеты в/из аэропортов юга РФ, работа которых накануне была ограничена, выполняются в субботу в штатном режиме с учетом скорректированного графика, сообщили в Минтрансе России.

"С начала суток 9 мая в/из аэропортов юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тыс. пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 - на прилет)", - говорится в сообщении ведомства.

В РоссииАвиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 днейЧитать подробнее

Ведется работа по увеличению провозных емкостей и вводу более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных.

"Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно федеральным авиационным правилам", - заверили в ведомстве. Специалисты "Госкорпорации по организации воздушного движения" продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в полном объеме.

Утром 8 мая здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением, было атаковано БПЛА. Из-за этого была приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Полеты были возобновлены с ограниченной частотой после 15:00 мск. В полном объеме авиасообщение планируется восстановить в течение ближайших двух-трех дней, заявил вице-премьер Виталий Савельев.

Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

 Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

Ограничения на мобильный интернет и смс в Москве сняты

Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

 Путин отметил, что Россия не допустит оправдания преступлений нацизма

Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

 Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Парад Победы завершился на Красной площади

 Парад Победы завершился на Красной площади

Путин заявил, что участники СВО противостоят агрессивной силе, вооружаемой блоком НАТО

Дмитрий Песков заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было

Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Парад Победы начался на Красной площади

 Парад Победы начался на Красной площади
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9331 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов