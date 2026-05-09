Минобороны России сообщило о нарушении Киевом перемирия

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украина нарушает перемирие, ВСУ наносили удары по гражданским объектам в регионах РФ, позициям российских войск в зоне специальной военной операции, заявило министерство обороны РФ в субботу.

"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях", - сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков, нанесли 7 151 удар с использованием беспилотников.

"Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

"В этих условиях, - заявило ведомство, - Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов".

Минобороны отмечает, что "в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях".