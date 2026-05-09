Поиск

Пять человек ранены при ударе БПЛА по коммерческому объекту под Белгородом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В посёлке Разумное Белгородского округа беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации Гладкова у 12-летней девочки диагностирована резаная рана лица, у водителя и фельдшера - осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины - осколочные ранения ног.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Верховный правитель Малайзии пригласил Путина посетить его страну в 2027 году

Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

 Число участников Бессмертного полка в Петербурге превысило сто тысяч

Ушаков заявил, что Фицо не передавал Путину посланий Зеленского

Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

 Лихачев заявил, что "Росатом" не будет работать с Siemens

Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

 Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было

Ушаков сообщил, что договоренностей о новом раунде переговоров Москвы и Киева пока нет

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

 Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Минобороны России сообщило о нарушении Киевом перемирия

Песков отметил, что путь к мирному соглашению с Украиной будет очень долгим

Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных

 Более 100 авиарейсов выполнено с начала суток на юг РФ из 347 запланированных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9334 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2134 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов