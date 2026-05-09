Пять человек ранены при ударе БПЛА по коммерческому объекту под Белгородом

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей пострадали при ударе беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"В посёлке Разумное Белгородского округа беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По информации Гладкова у 12-летней девочки диагностирована резаная рана лица, у водителя и фельдшера - осколочные ранения плеч, ещё у одного фельдшера и женщины - осколочные ранения ног.

На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей.