Путин надеется на дальнейшее поступательное развитие отношений между РФ и Малайзией

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее поступательное развитие отношений между РФ и Малайзией и отметил активное сотрудничество двух стран в рамках АСЕАН.

"Отношения между нашими странами развиваются хорошо, мы отмечаем в следующем году юбилей наших дипотношений, и за это время многое сделано с обеих сторон", - сказал он на встрече в Кремле с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Президент РФ признал, что в двусторонних экономических отношениях в прошлом году имела место "некоторая корректировка, небольшое снижение объемов", но заявил, что "в самое ближайшее время удастся это преодолеть, для этого есть все предпосылки".

Говоря о взаимодействии Москвы и Куала-Лумпура в рамках АСЕАН, Путин напомнил, что "мы отмечаем 35-летие этой организации и договорились о совместных действиях по этому направлению в Казани".

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы вместе с нами, и выразить надежду на то, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было и до сих пор. По линии правительств мы поддерживаем очень тесные отношения, уверен, что так и будет в будущем", - сказал президент РФ.