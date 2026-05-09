Задействованный в мониторинге пожаров Ан-2 совершил аварийную посадку в Бурятии

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2, задействованный в мониторинге лесных пожаров, совершил аварийную посадку на дорогу в Бурятии, сообщило в субботу Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу между селом Сосново-Озерское и заводом ГОК Озерный в Еравнинском районе Бурятии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что борт благополучно осуществил посадку, пострадавших нет.

Органы СК России проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).