Ушаков вновь подтвердил, что Путин готов встретиться с Зеленским в Москве

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков вновь подтвердил, что глава российского государства Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

"Наш президент несколько раз отвечал, что если он (Зеленский) хочет, пожалуйста, пусть звонит в Москву. Мы готовы принять, провести переговоры", - сказал Ушаков журналистам.

Отвечая на вопрос, передал ли премьер Словакии Роберт Фицо какое-то послание от Зеленского для российского президента и касалось ли оно возможной встречи, Ушаков отметил, что "каких-то особых посланий Фицо не передавал, но о своем контакте с Зеленским рассказал".

При этом помощник президента РФ, отвечая на вопрос, просил ли Зеленский передать Путину что-то про возможную встречу, подчеркнул: "Это старые сигналы, которые передавались через многих лиц, в том числе и через Трампа". "Пусть звонит, а то он что-то там передает, а потом все зависает в воздухе", - сказал Ушаков.

Юрий Ушаков Владимир Путин Владимир Зеленский
