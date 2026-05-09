Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Три мирных жителя ранены при ударах украинских беспилотников в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в субботу.

"На участке автодороги Белгород - Комсомольский в результате атаки беспилотника на остановочный комплекс ранена женщина. Со множественными осколочными ранениями руки и ушибами спины она доставляется в городскую больницу", написал глава региона в своем канале в Мах.

Кроме того, в больницу самостоятельно обратился мужчина, который получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки днём при атаке беспилотника на коммерческий объект в посёлке Разумное Белгородского округа. После оказания помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение.

Также в Шебекинскую ЦРБ за медицинской помощью обратился ещё один боец подразделения "Орлан", пострадавший от атаки дрона рано утром в Шебекино. Медики диагностировали ему осколочное ранение грудной клетки. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

Ранее Гладков сообщил об одном бойце "Орлана", раненом в субботу утром в Шебекино.

